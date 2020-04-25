«Очень плохо и неправильно»: Седокова поделилась своей болью о муже-абьюзере после скандала с Тодоренко

37-летняя Анна Седокова осудила Регину Тодоренко за высказанную ранее позицию о домашнем насилии. Напомним, в разговоре с Лаурой Джугелия телеведущая внезапно заявила, что женщины сами виноваты в том, что мужья поднимают на них руку. «Что ты сделала, чтобы мужчина тебя не бил?», — во всеуслышание спросила она, а затем прошлась по находящимся на грани развода Агате Муцениеце и Оксане Самойловой.

Позже Тодоренко попыталась оправдаться за происходящее, но ситуацию лишь усугубила. Регина публично призналась, что сказала это намеренно, пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме подобным образом. Еще спустя время блогер и вовсе заявила, что против домашнего насилия, и даже попросила прощения, но волну хейта было уже не остановить.

Неприятно удивилась словам Регины многодетная мать Анна Седокова. Она рассказала, что в свое время была замужем за мужчиной, который подвергал ее психологическому насилию. После того, как певица приняла решение уйти от супруга, ее осудила собственная мать.

«И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали», — поделилась наболевшим она.

Седокова подметила также – то, что сказала Тодоренко – плохо. Но еще хуже – то, что современное общество продолжает воспринимать женщин как дополнение к мужчинам.

«То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно», — озвучила свою позицию Анна.