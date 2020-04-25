«В голове – навоз»: блогер Миро жестко прошлась по Тодоренко за ее высказывание о домашнем насилии

Несмотря на то, что Регина Тодоренко попросила прощения за свои слова в отношении жертв домашнего насилия, нападки на телеведущую продолжаются. В частности, высказать свою позицию по теме поспешила Анна Седокова — она уверена: то, что сказала Тодоренко – это «плохо и неправильно»: «Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье».

На высказывания Регины отреагировала и скандальный блогер Лена Миро. В свойственной ей циничной манере она жестко осудила телеведущую за ее слова: «Логика» у Тодоренко — встретившись с мужчиной, ты обязана крутиться ужом на пупе, чтобы не огребать по щам!».

«Тодоренко рассуждает с позиции терпилы-курицы — а что ты сделала, чтобы он тебе не изменял и не лупил тебя? То есть, мы должны делать что-то, чтобы в морду не прилетело и не было б измен. Что в голове это бабы — навоз?» — не подбирая выражений, восклицает Миро.

Напомним, два эфира подряд Регина Тодоренко рассуждала на тему разводов и измен в звездных семьях, а также домашнего насилия. В частности, звезда «Орла и решки» размышляла в интервью PeopleTalk: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет». А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?».