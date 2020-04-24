За мгновение до: финалисты шоу «Маска» дадут эксклюзивное интервью в программе «Однажды…»

На НТВ в воскресенье, 26 апреля, в проекте Сергея Майорова — участники самого охраняемого шоу, а также звезда сериала «Динозавр» Андрей Смирнов и 50-летие его «Белорусского вокзала».

Накануне грандиозного финального выпуска шоу «Маска» четверо героев проекта, скрывающихся за обличиями Льва, Попугая, Оленя и Волка, посетили программу Сергея Майорова «Однажды…». В эксклюзивном интервью они поведают о закулисье проекта, а также поразмышляют о шансах на победу.

Лев расскажет, каково это – носить самый дорогой костюм на шоу и каких усилий стоит поддерживать статус царя зверей. Олень приоткроет тайну веса своего головного убора, Волк же поведает телезрителям, как живет в самоизоляции. А любитель посмеяться Попугай признается, кто научил его петь. Поклонники персонажей узнают, кто их любимые члены жюри, кого они считают главными конкурентами и какой гонорар за шоу пообещали «зверям».

Также в программе — звезда сериала «Динозавр» Андрей Смирнов. В преддверии второго сезона многосерийного фильма о криминальном мире, а также к 50-летию фильма «Белорусский вокзал» актеры Александр Панкратов-Черный, Михаил Жигалов, Валерий Баринов, Евгений Миллер, Александр Олешко расскажут о Смирнове как о коллеге по сериалу, а также как о режиссере, создавшем легендарную советскую картину.

Как создавался «Белорусский вокзал», с какими трудностями пришлось столкнуться и что обеспечило картине бессмертную славу в отечественном кинематографе — 79-летний Андрей Смирнов расскажет в интервью в программе.

Не пропустите «Однажды…» в воскресенье, 26 апреля, в 14:05 на НТВ.