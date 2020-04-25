Молодая супруга Петросяна отправила сообщение за одного из финалистов «Голоса»

В минувшую пятницу Татьяна Брухунова вместе со всей страной наблюдала за развязкой седьмого по счету сезона проекта.

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправила сообщение за одного из финалистов шоу «Голос.Дети». Напомним, в минувшую пятницу, 24 апреля, на Первом канале состоялось подведение итогов седьмого сезона певческого проекта. В финал вышли Софья Туманова, Олеся Казаченко и Артем Фокин. Победительницей в результате зрительского голосования по итогу объявили подопечную Басты, сам рэпер был назван лучшим наставником.

Брухунова рассказала, что, как и многие, смотрела последний в текущем году выпуск и даже отдала свой голос за одного из участников. Фаворита же своего Татьяна решила не называть.

«Волнуюсь», — написала она и приложила скриншот своего экрана, где высветилась надпись: «Спасибо, ваш голос принят».

Напомним, всего за победу Олеси Казаченко отдали свои голоса 35% аудитории. Софья Туманова оказалась на втором месте, не добрав всего 2 процентов.