Молодая супруга Петросяна отправила сообщение за одного из финалистов «Голоса»

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправила сообщение за одного из финалистов шоу «Голос.Дети». Напомним, в минувшую пятницу, 24 апреля, на Первом канале состоялось подведение итогов седьмого сезона певческого проекта. В финал вышли Софья Туманова, Олеся Казаченко и Артем Фокин. Победительницей в результате зрительского голосования по итогу объявили подопечную Басты, сам рэпер был назван лучшим наставником.
Брухунова рассказала, что, как и многие, смотрела последний в текущем году выпуск и даже отдала свой голос за одного из участников. Фаворита же своего Татьяна решила не называть.
«Волнуюсь», — написала она и приложила скриншот своего экрана, где высветилась надпись: «Спасибо, ваш голос принят».
Напомним, всего за победу Олеси Казаченко отдали свои голоса 35% аудитории. Софья Туманова оказалась на втором месте, не добрав всего 2 процентов.