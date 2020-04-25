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Молодая супруга Петросяна отправила сообщение за одного из финалистов «Голоса»

В минувшую пятницу Татьяна Брухунова вместе со всей страной наблюдала за развязкой седьмого по счету сезона проекта.

Молодая супруга Петросяна отправила сообщение за одного из финалистов «Голоса»
Татьяна Брухунова/Фото: https://www.instagram.com/p/B9mH-GhHVan/

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправила сообщение за одного из финалистов шоу «Голос.Дети». Напомним, в минувшую пятницу, 24 апреля, на Первом канале состоялось подведение итогов седьмого сезона певческого проекта. В финал вышли Софья Туманова, Олеся Казаченко и Артем Фокин. Победительницей в результате зрительского голосования по итогу объявили подопечную Басты, сам рэпер был назван лучшим наставником.

Брухунова рассказала, что, как и многие, смотрела последний в текущем году выпуск и даже отдала свой голос за одного из участников. Фаворита же своего Татьяна решила не называть.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова/Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

«Волнуюсь», — написала она и приложила скриншот своего экрана, где высветилась надпись: «Спасибо, ваш голос принят».

Напомним, всего за победу Олеси Казаченко отдали свои голоса 35% аудитории. Софья Туманова оказалась на втором месте, не добрав всего 2 процентов.

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