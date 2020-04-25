«Голос из катафалка»: Боня уличила Собчак в продажности после слов о «тупой блогерше»

Подвергшаяся хейту за слова об опасности 5G Виктория Боня ответила Ксении Собчак на слова о «тупой блогерше». Напомним, на личной странице в Instagram телеведущая заявила, что вряд ли обратила бы внимание на публикацию подобного бреда, если бы о ней не написали новостные порталы. Позже Собчак апеллировала к авторитету продюсера Александра Роднянского, который также не мог промолчать и раскритиковал Боню. «Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш», — заявила она.

Острая на язык Боня молчать не стала. В личном микроблоге Вика разместила видео, на котором заявила – мнение Собчак «неавторитетно» — мол, она высказывается в стиле «и вашим, и нашим».

«Удивляет, когда твое желание разобраться в теме вызывает такую неадекватную реакцию. Особенно удивительно, что появились оценки СМИ, которые никогда тебя не цитировали. Появились также голоса из катафалка тоже со своим как всегда «авторитетным мнением» с позицией «и нашим, и вашим за копейку спляшем», — иронично подметила она.

Стоит отметить, что внес свою лепту и бывший коллега Бони по «Дому-2» Рустам Солнцев. Он вдруг встал на сторону Собчак и заявил – Вика, по его мнению, не очень умная девушка.

«Это уже не первое глуповатое и опасное высказывание Бони. Как только я начинаю слышать про вышки 5G и чипирование, то понимаю, что передо мной идиот», — высказался он в беседе с NewInform.