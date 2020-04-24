«Не выдержал тупости»: Собчак нелестно отозвалась о Виктории Боне

Известный блогер и телеведущая Ксения Собчак в очередной раз высмеяла мнение Виктории Бони о том, что коронавирус – это выдумка, которая появилась в результате всемирного заговора. Собчак разместила в сторис своего «Инстаграма» скриншот публикации продюсера Александра Роднянского.

Известный режиссер признался: он прочитал в новостях «конспирологические бредни» «гламурной дамы, бывшей звезды «Дома-2», имея в виду Викторию Боню. Собчак порадовалась публикации Роднянского и написала:

«Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш. Теперь нас трое!» — гласит текст в сторис.

Напомним, Виктория Боня уже не в первый раз оскандаливается своими высказываниями о коронавирусе. В марте светская львица заявила, что инфекция очистит планету от человечества, и это на пользу. Позже версию девушка поменяла: она теперь считает, что коронавируса нет, он – выдумка, а люди подвергаются радиации от сетей 5G.