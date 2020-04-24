«Зачем нужен вирусолог если есть вирус-блоггер?»: Собчак возмущена экспертами из Интернета

Телеведущая Ксения Собчак вновь радует своих подписчиков в Instagram обстоятельными и очень глубокомысленными постами. Если недавно звезда говорила о переезде из страны, то на этот раз завела речь о роли «экспертов из Интернета» в жизни России.

По мнению Собчак, от прокалывания губы в прямом эфире до раскрытия мировых заговоров совсем небольшой шаг. Люди в социальных сетях зачастую прислушиваются к лидерам мнений, которые при этом не являются экспертами в каких-либо вопросах. Также Ксения рассуждает о том, что хотя всемирная паутина подарила ее пользователям доступ практически ко всей информации, большой пользы это не принесло. Подписчики звезд скорее будут воспринимать советы своего кумира, нежели профессионала, который всю жизнь отдал получению нужных знаний.