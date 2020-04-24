«Почувствовала режущую боль»: Стриженова в экстренном порядке обратилась ко врачам

52-летней Екатерине Стриженовой пришлось в экстренном порядке обратиться за врачебной помощью. О неприятных ощущениях телеведущая рассказала на личной странице в Instagram. Неоднократно Екатерина публично признавалась – она старается очень трепетно относиться к собственному здоровью. В случае, если актриса вдруг ощущает недомогание, она прекращает работу и старается побольше отдыхать. Из-за пандемии коронавируса Екатерина носит с собой специальное дезинфицирующее средство, чтобы отпугивать бактерии.

В пятницу, 24 апреля, артистка почувствовала себя плохо. Самолечением Стриженова приняла решение не заниматься и поспешила за квалифицированной помощью.

«Почувствовала режущую боль в глазу, помчалась к врачу…Какое счастье, что не все клиники перепрофилировали под инфекционные больницы! Важнейшая задача сейчас организовать лечение и последовательный прием лекарств для нуждающихся..иначе мы потеряем еще больше людей!», — высказалась она.

Позже Екатерина всех успокоила – ничего страшного с ней не произошло. Офтальмологи осмотрели ее, а затем отпустили домой. Многочисленные зрители Стриженовой пожелали своей любимице здоровье, а также отметили, что ее глаза – невероятное богатство, которое нужно беречь.

Портал Teleprogramma.pro напоминает: в случае недомогания следует незамедлительно обращаться ко врачам!