«На расстоянии ты чувствуешь нашу любовь»: Стриженова поздравила дочь с 32-летием

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале грустит из-за того, что не может повидаться с именинницей.

52-летняя Екатерина Стриженова в условиях домашней изоляции поздравила старшую дочь с днем рождения в Instagram. При этом ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале не стала скрывать грусти из-за того, что она не смогла обнять именинницу. Вместо этого возлюбленной кинорежиссера и сценариста осталось только послать дочери виртуальное поздравление.

Напомним, что наследница знаменитости Анастасия уже давно живет в Штатах. В 2018 году девушка впервые стала мамой. Она подарила звездным родителям долгожданного внука. Домашние называют малыша Петей Петровичем.

Из-за пандемии коронавируса Стриженовы не только пропустили вечеринку по случаю двухлетия крохи, но и не смогли лично поздравить дочь с ее праздником. Напомним, что сына Анастасия родила 3 апреля. За десять дней до своего дня рождения.

«Настюша, доченька! В этот день мы всегда вместе отмечаем твое появление на свет! Мне грустно, что сейчас мы не имеем такой возможности, что обстоятельства заставили нас изолироваться друг от друга… Но очень надеюсь, что даже на расстоянии ты чувствуешь нашу родительскую любовь!» — обратилась к имениннице телеведущая.

Напомним, что помимо старшей дочери у Стриженовых есть также 19-летняя Саша. После окончания школы наследница кинорежиссера стала студенткой МГУ. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Екатерина призналась, что ее дети выросли и стали самостоятельными. Однако с появлениям Пети Петровича, как говорит телеведущая, их с Александром жизнь приобрела новый смысл.