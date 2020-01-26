Новая девушка 27-летнего Телегина поспешно отправилась за ним в Мюнхен

После того, как на официальной страничке Пелагеи в Instagram появилось подтверждение, что она и ее теперь уже бывший избранник Иван Телегин решили подать на развод, в изданиях светской хроники публиковалась информация о том, что 27-летний хоккеист якобы закрутил новый роман. В качестве новой подруги спортсмена фигурирует некая Мария Гончар.

Как пишет «СтарХит» со ссылкой на источник из окружения пары, девушка поспешно уехала за Иваном в Германию, где бывшему мужу Пелагеи должны сделать операцию. Также утверждается, что Телегин и его новая спутница официально живут вместе.

Сам хоккеист никаких комментариев на этот счет не давал, как, впрочем, и его экс-возлюбленная. Пелагею в этой ситуации больше всего волнуют интересы ее единственной дочери, в частности, артистка надеется, что ей удастся сохранить дружеские отношения с бывшим мужем ради маленькой Таисии. Исполнительница народных песен готова сделать все возможное, чтобы Телегин присутствовал в жизни их общего ребенка, а Тася чувствовала любовь и внимание обоих родителей.

Еще в первых числах нового, 2020 года хоккеист получил серьезную травму. Тогда представители ЦСКА выступили с официальным заявлением, сообщив, что бывшему супругу певицы Пелагеи предстоит тяжелая операция. Лечиться спортсмен поехал в Германию. Вместе с ним полетела и Мария, уточняет «Комсомольская правда».