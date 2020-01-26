ЗВЕЗДЫ

Новая девушка 27-летнего Телегина поспешно отправилась за ним в Мюнхен

По некоторым данным, бывший муж Пелагеи строит отношения с Марией Гончар.

Новая девушка 27-летнего Телегина поспешно отправилась за ним в Мюнхен
Теперь вместе Пелагеи Ивана Телегина в поездках сопровождает другая девушка (Фото: Globallookpress.com)

После того, как на официальной страничке Пелагеи в Instagram появилось подтверждение, что она и ее теперь уже бывший избранник Иван Телегин решили подать на развод, в изданиях светской хроники публиковалась информация о том, что 27-летний хоккеист якобы закрутил новый роман. В качестве новой подруги спортсмена фигурирует некая Мария Гончар.

Как пишет «СтарХит» со ссылкой на источник из окружения пары, девушка поспешно уехала за Иваном в Германию, где бывшему мужу Пелагеи должны сделать операцию. Также утверждается, что Телегин и его новая спутница официально живут вместе.

Певица Пелаея с экс-мужем Иваном Телегиным
Пелагея и Иван Телегин живут отдельно, но дочь воспитывают вместе (Фото: Globallookpress.com)

Сам хоккеист никаких комментариев на этот счет не давал, как, впрочем, и его экс-возлюбленная. Пелагею в этой ситуации больше всего волнуют интересы ее единственной дочери, в частности, артистка надеется, что ей удастся сохранить дружеские отношения с бывшим мужем ради маленькой Таисии. Исполнительница народных песен готова сделать все возможное, чтобы Телегин присутствовал в жизни их общего ребенка, а Тася чувствовала любовь и внимание обоих родителей.

Бывший муж певицы Пелагеи - Иван Телегин
Иван Телегин с дочкой Таисией (Фото: Instagram.com/itelegin07)

Еще в первых числах нового, 2020 года хоккеист получил серьезную травму. Тогда представители ЦСКА выступили с официальным заявлением, сообщив, что бывшему супругу певицы Пелагеи предстоит тяжелая операция. Лечиться спортсмен поехал в Германию. Вместе с ним полетела и Мария, уточняет «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездестественная красотаЗвездные детиИван Телегинкрасота вне возрастаНовости googleПелагеяПелагея последние новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Новая девушка 27-летнего Телегина поспешно отправилась за ним в Мюнхен
Интересно?
Поделись с друзьями: