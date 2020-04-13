«Расскажу одну тайну»: Пелагея раскрыла секрет своей мамы

Пелагея раскрыла секрет своей мамы. Выяснилось, что родительница 33-летней артистки и наставницы шоу «Голос» причастна к Дню космонавтики, который праздновался в минувшее воскресенье, 12 апреля. Этот день сама Пелагея назвала «семейным торжеством».

«Расскажу вам одну тайну. Моя мама родилась в день, когда Гагарин полетел в космос», — с улыбкой отметила она.

Также Пелагея поведала и о своей мечте. Певица подчеркнула, что неоднократно задумывалась о том, как выглядит планета из космоса. Если бы не профессия артистки, то она бы с радостью исполнила собственную мечту стать космонавтом.

«Я всегда мечтала посмотреть на нашу планету вот оттуда, сверху. Может быть, когда-нибудь моя мечта и осуществится. А пока, помашите нам ручкой», — сказала она.

В свою очередь, фолловеры Пелагеи поспешили поздравить ее маму Светлану Геннадьевну с праздником. «Мамочке вашей, самое главное, здоровья», «С днем рождения маму! Она у вас золотая. Да и вы тоже бриллиант!», «Требуем вашу дочку с поздравлениями!», «Любим вас и маму! Ясного неба», — написали они.