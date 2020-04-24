Звездные алименты: Башаров перечисляет сыну 140 тысяч в месяц, а Аршавин – 340 тысяч

Журналисты выяснили, в какую стоимость некоторым звездным родителям обходится существование детей. Так, главный герой информационной повестки последних нескольких дней Марат Башаров перечисляет бывшей супруге Елизавете Шевырковой по 140 тысяч в месяц на содержание маленького Марселя. Кроме прочего, артист из личных средств оплачивает квартиру, в которой проживает его бывшая пассия вместе с наследником. Сама недвижимость также принадлежит ребенку – некоторое время назад Башаров переоформил квартиру на мальчика.

Значительно меньшая сумма «перепадает» дочери Виталия Гогунского Милане. Бывшая супруга актера Ирина рассказала, что за полтора года звезда «Универа» перевел всего 40 тысяч рублей.

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Почти 4 сотни пересылает на четверых своих детей бывший футболист Андрей Аршавин. Недавно экс-капитан сборной России обратился в суд с требованием снизить сумму алиментов, ведь сейчас Андрей уже не звезда и платить такие баснословные деньги не может. Пока же ему приходится распределять финансы между Юлей Барановской и Алисой Казьминой – всего у Аршавина выходит более 340 тысяч рублей.

«Злостный неплательщик» и коллега Аршавина по виду деятельности Дмитрий Тарасов перечисляет дочери от первого брака по 400 тысяч рублей в месяц, но также мечтает уменьшить эту сумму в пять раз – до 80. Сейчас Дмитрий временно приостановил финансовое снабжение ребенка из-за коронавируса, из-за чего у полузащитника «Рубина» возникли серьезные проблемы с контролирующими органами, сообщает «Комсомольская правда».