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Обвинивший жену в меркантильности Башаров в подпитии разговаривал со стулом

Видео, на котором актер разглагольствует в одиночку, обнародовали журналисты.

Обвинивший жену в меркантильности Башаров в подпитии разговаривал со стулом
Актер Марат Башаров, кадр из спектакля «День сюрпризов». Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

45-летний актер Марат Башаров имеет давние проблемы с алкоголем. Подобным образом поведение знаменитости объяснил брат Елизаветы Шевырковой. Напомним, скандал вокруг актера аккумулировался несколько дней назад: мужчина обвинил бывшую супругу в меркантильности и обнародовал видео, на котором Шевыркова поднимает на него руку, а затем заявляет сыну, что отец нетрезв.

Позже, когда журналисты связались с Башаровым, чтобы тот лично высказал все претензии к Екатерине, Марат вдруг заявил: ни о каких видео он ничего не знает и Instagram у него нет. За девушку поспешили вступиться ее родственники. Брат Екатерины рассказал, что Башаров имеет давние проблемы с алкоголем и даже сумел поделиться кадрами, на которых артист, будучи в подпитии, разговаривает со стулом.

Марат Башаров
Марат Башаров/Фото: скриншот StarHit

«Чем оно занимается? Да ничем», — бубнит себе под нос Башаров, имея в виду Шевыркову.

Журналу StarHit родственники Екатерины также растолковали: если Башаров и дальше будет вести себя подобным образом, на него предоставят весь существующий компромат, после которого актеру никогда не удастся реабилитироваться.

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