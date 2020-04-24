Обвинивший жену в меркантильности Башаров в подпитии разговаривал со стулом

45-летний актер Марат Башаров имеет давние проблемы с алкоголем. Подобным образом поведение знаменитости объяснил брат Елизаветы Шевырковой. Напомним, скандал вокруг актера аккумулировался несколько дней назад: мужчина обвинил бывшую супругу в меркантильности и обнародовал видео, на котором Шевыркова поднимает на него руку, а затем заявляет сыну, что отец нетрезв.

Позже, когда журналисты связались с Башаровым, чтобы тот лично высказал все претензии к Екатерине, Марат вдруг заявил: ни о каких видео он ничего не знает и Instagram у него нет. За девушку поспешили вступиться ее родственники. Брат Екатерины рассказал, что Башаров имеет давние проблемы с алкоголем и даже сумел поделиться кадрами, на которых артист, будучи в подпитии, разговаривает со стулом.

«Чем оно занимается? Да ничем», — бубнит себе под нос Башаров, имея в виду Шевыркову.

Журналу StarHit родственники Екатерины также растолковали: если Башаров и дальше будет вести себя подобным образом, на него предоставят весь существующий компромат, после которого актеру никогда не удастся реабилитироваться.