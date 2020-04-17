Попробуй повтори: дочь Аршавина показала танец ногами, стоя на руках

У 12-летней Яны теперь есть канал в TikTok.

Телеведущая Юлия Барановская поделилась в поклонниками видео, которое ее дочь Яна сняла для TikTok. На ролике запечатлено, как 12-летняя девочка делает под песню Шакиры достаточно сложный прием, вероятно, повторяет какой-то челлендж из соцсетей.

Яна становится на руки, двигая ногами в воздухе в такт музыке. Трюк потребовал от школьницы хорошей пластики и четкого владения своим телом. Болельщики Барановской оставили под видео множество восхищенных комментариев. Несколько дней назад звездная мама разрешила школьнице завести аккаунт в TikTok и, как мы видим, не зря: девочка не балуется с камерой, а показывает умения, которые не каждый учитель физкультуры повторит.

Добавим, что в последнее время в Сети стали популярны челленджи, в которых нужно становиться на руки. В одном из таких нужно умудриться надеть на себя майку, пока стоишь вниз головой.

больше по теме Анна Кастерова не смогла уговорить мужа поучаствовать в провокационном челлендже Хоккеист Евгений Малкин отдал супруге свою форму, но сам переодеваться в ее вещи отказался.

Напомним, красавица Яна родилась, когда Барановская жила с футболистом Андреем Аршавиным. Всего у пары трое детей, которые носят фамилию своего известного отца. Недавно он стал больше времени уделять своим наследникам и чаще проводить с ними уикенд.

А вы смогли бы повторить «танец» Яны Аршавиной вверх ногами?