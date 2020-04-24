«Мы прошли это испытание»: Анна Заворотнюк надеется на скорое возвращение к обычной жизни

24-летняя Анна Заворотнюк мечтает, чтобы все существующие проблемы решились как можно быстрее. Стоит напомнить, что девушка продолжает волноваться за здоровье своей матери – актрисы Анастасии Заворотнюк. Не добавляет оптимизма и ситуация с коронавирусом: в социальных сетях люди признаются, что устали от постоянного нахождения на карантине и рассчитывают как можно быстрее выйти на улицу.

Заворотнюк со своей стороны призналась: ей тоже достаточно тяжело дается постоянное пребывание в четырех стенах, однако она старается не унывать и верит, что в скором времени череда испытаний завершится.

«Так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести и мы бы все вздохнули и сказали: «Мы прошли это испытание». Я уверена, что когда все закончится, мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание. И будем бережнее относиться ко всему, что нас окружает», — поделилась своими соображениями она.

Наблюдающие за жизнью Заворотнюк-младшей поспешили пожелать ей всего самого лучшего. «Мы тоже верим, что в скором времени все это закончится», «Счастья вам и вашей семье», «Вы как всегда душевна и потрясающа», «Лучше и не скажешь, берегите себя», — высказались также люди.