«Восхитительные ноги»: дочь Заворотнюк привела подписчиков в восторг стройной фигурой

24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк восхитила подписчиков стройными длинными ногами. Анна обнародовала на личной странице в Instagram новый кадр, по которому становится понятно – на некоторое время девушка нарушила карантин. Сделала она это, впрочем, не просто так, а чтобы лишний раз порадовать чужой взгляд своей красотой.

На этот раз на выход Заворотнюк предпочла надеть пышную юбку выше колен, а также приталенный, укороченный плащ «по-солдатски» бежевого цвета. Свежий образ некоторые подписчики взяли на вооружение, в чем чистосердечно признались в комментариях.

Сильнее же всего внимание аудитории привлекли стройные ноги высокой Ани. Некоторые, не скрывая зависти, заявили, что мечтают о таких же. «Восхитительные ноги», «Ноги просто на зависть», «Аня, вы прелестны», «Красота неземная», «Вот это ноги от ушей!», «Красивущая», — пишут люди.