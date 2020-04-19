Дочка Заворотнюк отметила Пасху с семьей в доме своей мамы в Крекшино

По возвращению из Соединенных Штатов, 24-летняя дочка Анастасии Заворотнюк поселилась в доме своей звездной мамы в Крекшино. В Stories наследница актрисы из ситкома «Моя прекрасная няня» поделилась свежими «карантинными» кадрами. Так, Анна вместе с семьей накрыла праздничный стол. Пасху падчерица фигуриста Петра Чернышева решила отметить в кругу самых близких ей людей. Ни для кого не секрет, что дочка Анастасии очень привязана к своему младшему брату Майклу. В июне молодому человеку исполнится двадцать лет. В семье также подрастает крошка Мила.

Заворотнюк родила дочку от Петра Чернышева в октябре 2018 года. В одном из интервью актриса призналась, что именно сын навел ее на мысль о том, чтобы завести с третьим супругом общих детей. Когда Анастасия узнала о своем интересном положении, она решила скрыть беременность даже от старших наследников. По словам актрисы, она очень переживала за будущего малыша. Боялась, что если что-то пойдет не так, что окружающие начну ее жалеть. А этого Заворотнюк допустить не могла.

Напомним, что Анна на протяжении долгого времени жида в Нью-Йорке. Сначала девочка просто училась за границей, а потом начала строить в Штатах карьеру. Вернувшись на родину, дочка актрисы стала больше времени проводить с близкими — особенно с бабушкой Валентиной Борисовной и маленькой сестренкой Милой.