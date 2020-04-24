«Любимая и опасная»: Богомолов публично восхитился Собчак в тюльпанах

Режиссер Константин Богомолов публично восхитился супругой Ксенией Собчак. Сейчас театральный деятель и телеведущая из-за пандемии коронавируса практически круглосуточно находятся вместе: муж и жена выходят в «прямые эфиры», отмечают религиозные праздники и не устают признаваться друг другу в любви.

Ранее Богомолов неоднократно делился красивыми, по его мнению, снимками с Ксенией. Кадры с возлюбленной Константин всегда сопровождает романтическими подписями. Новая фотография также не стала исключением: на этот раз режиссер запечатлел Собчак, прячущуюся за букетом тюльпанов. Из небольшого отверстия между цветами на человека по ту сторону объектива смотрит один глаз журналистки.

«Любимая и опасная в зарослях тюльпанов», — подписал кадр Богомолов.

Многим фолловерам задумка Константина пришлась по душе. «Большой брат следит за тобой», «Тонкое у вас чувство юмора, однако», «Всевидящее око», «Очень тонко и красиво, мастер», «Она была пронзительна», — высказались они.