«Женщина моей мечты»: актер «Зулейхи» Евгений Морозов собрался жениться

36-летний актер нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов собрался жениться. Журналистам исполнитель роли Ивана Игнатова рассказал, что в отличие от представленного им сериального героя в своих чувствах постоянен и последователен. С женщиной, с которой он хотел бы прожить до конца своих дней, Морозов определился еще несколько лет назад. Ею стала коллега Евгения по цеху – актриса Маруся Зыкова. С 34-летней артисткой мужчина познакомился на съемках проекта «Лондонград» — с тех пор пара решила больше не расставаться.

Морозов подмечает – сейчас он и возлюбленная активно думают о свадьбе, однако торопиться Евгений все же не хочет. Понимание того, что он должен что-то для этого сделать, мужчину угнетает, однако он акцентирует внимание – штамп в паспорте не значит ровным счетом ничего, намного важнее отношения между людьми.

«Я не верю в штамп в паспорте, он ничего не дает, палец к кольцу привыкает через месяц. Уверен, все произойдет само собой», — говорит он.

Зыкову Морозов называет своей судьбой. Актер рассказывает, что Марусю он встретил , когда уже развелся с предыдущей супругой. Будучи не готовым к новым отношениям, артист раскрылся с новой стороны в первую очередь для себя. Упустить вторую половинку Морозов просто не мог.

«Маруся — женщина моей мечты, в ней просто совпало все то, чего хотел. Ухаживал хаотично и молниеносно. У меня вдруг открылось какое-то неведомое второе дыхание, и я начал позволять себе вещи, неожиданные даже для самого себя… Такого у меня до Маруси никогда не было. Я будто перестал носить маску, почувствовал, что это мой человек», — отметил он в интервью для «Антенны-Телесемь».