«Радуюсь курьерам»: звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов – о жизни в изоляции

Актер Евгений Морозов, исполнивший главную мужскую роль в сериале «Зулейха открывает глаза», в самоизоляции находится вместе с семьей. Он признался, что ограничения, которые возникли из-за пандемии коронавируса, он переживает довольно легко — он обожает уединение.

К вопросу изоляции Морозов с семьей подошел довольно ответственно. Например, актер купил большие мешки для мусора, чтобы реже выходить. Еду и другие товары они заказывают онлайн.

«Поймал себя на том, что радуюсь курьерам, которые приезжают и оставляют еду. Наверное, скоро будем так делиться новостями: «Какие события у тебя сегодня были?» — «Приезжал курьер!» — рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro Евгений Морозов.

И все-таки, по признанию актера, виртуальное общение с друзьями не заменит личного. И ему уже хочется встретиться с друзьями и пообниматься.