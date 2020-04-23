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Решетова не одобрила поведения Тимати во время эфира с Ивлеевой

24-летняя модель оказалась шокирована увиденным, как и многочисленные наблюдатели в Сети.

Решетова не одобрила поведения Тимати во время эфира с Ивлеевой
Анастасия Решетова. Фото: Инстаграм

24-летняя Анастасия Решетова не одобрила поведение Тимати во время прямого эфира с Настей Ивлеевой. Напомним, рэпер стал последним гостем блогера в рамках ее домашнего проекта «Прямой карантин». Музыкант удивил аудиторию неординарными поступками: Юнусов умудрился поджечь себе руку, сделал пирсинг губы, с помощью циркулярной пилы уничтожил доску для серфинга. За происходящим наблюдали почти 500 тысяч человек.

Все это время дома находилась и возлюбленная Юнусова с сыном. Решетова была шокирована резкими поступками отца своего сына. Подписчикам позже она призналась: за происходящим наблюдать она не захотела, поэтому просто ушла в другой конец дома.

«Мы с Ратмиром ушли на первый этаж, чтобы не видеть и не слышать этого. Мы укладывались спать», — сообщила она.

Стоит отметить, что на содеянном Тимати не остановился. Позже он решил побриться налысо, последовав примеру Рамзана Кадырова. Некоторым подписчикам новый внешний вид Юнусова пришелся по душе — они заявили, что музыкант выглядит моложе и свежее.

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