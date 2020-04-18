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«Впервые показываю»: Решетова поделилась редким видео с недовольным сыном

Некоторые подписчики удивились, насколько маленький Ратмир Тимурыч всегда спокоен.

«Впервые показываю»: Решетова поделилась редким видео с недовольным сыном
Анастасия Решетова/Фото: https://www.instagram.com/p/B9mP2-vh_3U/

Анастасия Решетова опровергла мнение о том, что ее полугодовалый сын Ратмир всегда радостный и позитивный. Неоднократно в комментариях к постам с мальчиком люди задавались вопросом, бывает ли Тимурыч хмурым или капризным, как и все дети. Модель решила ответить на этот вопрос наглядно.

Возлюбленная Тимати обнародовала короткое видео, на котором показала всю степень мужского возмущения. В кадре маленький Ратмир, лежа на животе, громко чем-то возмущается, а затем едва не срывается на плач.

«Вы хотели видеть, когда он недовольный. Вот он! Впервые показываю. Это максимум, на что он способен. Никаких бесконечных криков. Сегодня нам не повезло – погода очень переменчивая, все детки беспокойные», — оправдала она поведение ребенка.

На днях Решетова также призналась – ее сын настолько идеален, что уже сейчас к нему выстраиваются очереди из желающих стать его женой. Модель даже пошутила, что активно готовится к роли адекватной свекрови.

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