«Впервые показываю»: Решетова поделилась редким видео с недовольным сыном

Анастасия Решетова опровергла мнение о том, что ее полугодовалый сын Ратмир всегда радостный и позитивный. Неоднократно в комментариях к постам с мальчиком люди задавались вопросом, бывает ли Тимурыч хмурым или капризным, как и все дети. Модель решила ответить на этот вопрос наглядно.

Возлюбленная Тимати обнародовала короткое видео, на котором показала всю степень мужского возмущения. В кадре маленький Ратмир, лежа на животе, громко чем-то возмущается, а затем едва не срывается на плач.

«Вы хотели видеть, когда он недовольный. Вот он! Впервые показываю. Это максимум, на что он способен. Никаких бесконечных криков. Сегодня нам не повезло – погода очень переменчивая, все детки беспокойные», — оправдала она поведение ребенка.

На днях Решетова также призналась – ее сын настолько идеален, что уже сейчас к нему выстраиваются очереди из желающих стать его женой. Модель даже пошутила, что активно готовится к роли адекватной свекрови.