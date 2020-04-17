«Скоро жениться соберется»: Решетова призналась, что готовится к роли свекрови

Модель Анастасия Решетова призналась, что уже начала готовиться к роли свекрови. 16 апреля семья Тимати отмечала небольшой, но значимый праздник – Ратмиру Тимуровичу исполнилось полгода. Сама модель неоднократно признавалась – она, как любящая мать, старается уловить каждое, даже самое небольшое достижение мальчика. Регулярно Настя делится и успехами ребенка с фолловерами.

В пятницу, 17 апреля, модель призналась – уже сейчас к ее сыну выстроилась очередь из влюбленных девушек. Многие пишут Решетовой с просьбой почаще выкладывать фото и видео с малышом.

«Полгода… Это уже серьезная дата. Время так быстро летит, что, наверное, еще немного и жениться соберется. А у нас тут уже, судя по сообщениям, очередь выстроилась. Вы не представляете, что мне пишут. Сотни сообщений из разряда «Я влюбилась в вашего сына и захожу в «Инстаграм», чтобы только на него посмотреть. Подожду, пока он вырастет!». В общем, придется смириться с тем, что от девчонок отбоя не будет. Заранее готовлюсь быть адекватной свекровью», — поделилась своими соображениями она.

Показала также Анастасия и то, как в семье отпраздновали маленький день рождения. В кадре именинник завороженно наблюдает за свечками, которые зажгли на торте в его честь. Рядом с кондитерским изделием на столе красуется огромный букет красных роз, который Решетовой, предположительно, подарил Тимати в качестве благодарности за сына.