«Сегодня 5 месяцев»: Алдонин поделился семейным снимком с дочерью от Началовой

Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший футболист много времени посвящает новой супруге и детям.

Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин поделился семейным снимком с дочерью от певицы. Ранее в СМИ появлялась информация, что спортсмен много времени проводит с новой женой Ольгой и детьми, а 13-летняя Вера живет у бабушки с дедушкой. Футболист сей факт поспешил опровергнуть, поделившись семейным кадром, на котором присутствовала и Вера, а также Артем и маленькая Анжелика.

«Нашей самой маленькой принцессе сегодня 5 месяцев», — сообщил Алдонин.

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На трогательном кадре Вера на правах старшей сестры ответственно держит маленькую именинницу. Сама Алдонина при этом выглядит очень счастливой и жизнерадостной, идеально вписываясь в семью отца. «Красивые у Евгения детки», «С восхищением смотрю на Евгения. Хороший муж, замечательный отец, порядочный человек», — пишут про знаменитость в соцсетях.