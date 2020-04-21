Алдонин проводит время с новой семьей и не видится с дочкой от Началовой

Вера сейчас живет у бабушки и дедушки.

Футболист Евгений Алдонин из-за режима самоизоляции лишен возможности видеться со своей дочкой Верой от певицы Юлии Началовой. Последний снимок на его страничке в Instagram с Верой был опубликован 5 января этого года. Новогодние каникулы девушка проводила вместе с отцом. После этого совместных фотографий футболист не выкладывал.

Между тем на страничке его нынешней жены Ольги постоянно появляются в сторис снимки и видеозаписи с детьми и любимым мужем. Семья сейчас находится вместе. При этом Веры также не видно на этих записях.

Как известно, последние месяцы девушка живет с бабушкой и дедушкой. Не так давно мать Юлии Началовой Таисия выкладывала снимок подросшей внучки. Вера превращается в самую настоящую красавицу.

больше по теме Супруга Алдонина порадовала мужа на самоизоляции бутербродами с красной икрой и блинчиками Футболист вместе с детьми и женой находится в загородном доме.

Отметим, что Юлия Началова ушла из жизни чуть больше года назад – в марте 2019 года. Исполнительница поздно обратилась за помощью к медикам. У нее начался сепсис. Несмотря на все усилия врачей, спасти «утреннюю звезду» не удалось.