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Алдонин проводит время с новой семьей и не видится с дочкой от Началовой

Вера сейчас живет у бабушки и дедушки.

Алдонин проводит время с новой семьей и не видится с дочкой от Началовой
Алдонин не видится с дочкой от Началовой/http://globallookpress.com/

Футболист Евгений Алдонин из-за режима самоизоляции лишен возможности видеться со своей дочкой Верой от певицы Юлии Началовой. Последний снимок на его страничке в Instagram с Верой был опубликован 5 января этого года. Новогодние каникулы девушка проводила вместе с отцом. После этого совместных фотографий футболист не выкладывал.

Евгений Алдонин с семьей. Фото
Новая семья Евгения Алдонина. Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

Между тем на страничке его нынешней жены Ольги постоянно появляются в сторис снимки и видеозаписи с детьми и любимым мужем. Семья сейчас находится вместе. При этом Веры также не видно на этих записях.

Как известно, последние месяцы девушка живет с бабушкой и дедушкой. Не так давно мать Юлии Началовой Таисия выкладывала снимок подросшей внучки. Вера превращается в самую настоящую красавицу.

Отметим, что Юлия Началова ушла из жизни чуть больше года назад – в марте 2019 года. Исполнительница поздно обратилась за помощью к медикам. У нее начался сепсис. Несмотря на все усилия врачей, спасти «утреннюю звезду» не удалось.

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Вера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаТаисия НачаловаЮлия Началова
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