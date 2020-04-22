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Мачеха Веры Алдониной поделилась рецептом салата «Монблан»

Ольга порадовала родных людей вкусным блюдом на самоизоляции.

Мачеха Веры Алдониной поделилась рецептом салата «Монблан»
Мачеха Веры Алдониной порадовала родных вкусным салатом/http://globallookpress.com/

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram поделилась со своими подписчиками рецептом салат «Монблан», который она приготовила для родных.

Салат "Монблан". Фото
Жена Алдонина на самоизоляции радует родных вкусными блюдами/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

В его состав входят салат айсберг или пекинская капуста, сметана либо майонез, зеленое яблоко, грецкие орехи, сельдерей, зеленый виноград. Соль и перец она посоветовала добавлять по вкусу. Также в салат необходимо добавить сыр с голубой плесенью и курицу.

Отметим, что сейчас Ольга Алдонина со своими родными, мужем, сыном и дочкой находится в загородном доме футболиста. А вот ребенок Алдонина от брака с певицей Юлией Началовой Вера живет у бабушки. Футболист, к сожалению, лишен возможности из-за коронавируса видеться с дочкой.

Добавим, что Ольга Алдонина в прекрасных отношениях с Верой. К примеру, прошлым летом вся семья ездила в Турцию, где у футболиста был организован тренировочный лагерь для детей. Вера очень подружилась со своей мачехой. Они много общались.

Тэги

Вера АлдонинаЕвгений АлдонинКулинарные рецептыНовости googleОльга Алдонинарецепты звездЮлия Началова
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