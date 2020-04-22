Мачеха Веры Алдониной поделилась рецептом салата «Монблан»

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram поделилась со своими подписчиками рецептом салат «Монблан», который она приготовила для родных.

В его состав входят салат айсберг или пекинская капуста, сметана либо майонез, зеленое яблоко, грецкие орехи, сельдерей, зеленый виноград. Соль и перец она посоветовала добавлять по вкусу. Также в салат необходимо добавить сыр с голубой плесенью и курицу.

Отметим, что сейчас Ольга Алдонина со своими родными, мужем, сыном и дочкой находится в загородном доме футболиста. А вот ребенок Алдонина от брака с певицей Юлией Началовой Вера живет у бабушки. Футболист, к сожалению, лишен возможности из-за коронавируса видеться с дочкой.

больше по теме Алдонин проводит время с новой семьей и не видится с дочкой от Началовой Вера сейчас живет у бабушки и дедушки.

Добавим, что Ольга Алдонина в прекрасных отношениях с Верой. К примеру, прошлым летом вся семья ездила в Турцию, где у футболиста был организован тренировочный лагерь для детей. Вера очень подружилась со своей мачехой. Они много общались.