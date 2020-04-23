«Ты чего такая красивая?»: Бузова восхитилась похорошевшей Кудрявцевой

Ольга Бузова пригласила Леру Кудрявцеву на свой «Утренник с Бузовой». Интернет-программу девушка теперь регулярно проводит в Instagram, встречаясь со своим собеседниками на прямых эфирах прямо из собственной квартиры.

Обычно звезда «Дома-2» появляется перед своими гостями в обычном домашнем виде. Поэтому, увидев Леру Кудрявцеву «при параде», она не смогла сдержать эмоций.

«Ты чего такая красивая?» — восхитилась своей собеседницей Бузова. «Я накрасилась специально!» — честно ответила 48-летняя ведущая «Секрета на миллион» и пообещала еще наложить фильтр.

Однако, показав несколько своих любимых вариантов и рассмешив ими Ольгу, все-таки решила отказаться от затеи.

Разговор девушек оказался на редкость честным и открытым. Кудрявцева в этой программе честно призналась, что ей не нравится жизненная позиция Собчак, которая, по ее мнению, старается подмять под себя окружающих. А Ольга Бузова рассказала, что много раз пыталась забеременеть в прошлом браке, но так и не получилось.