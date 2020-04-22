Ольга Бузова призналась Лере Кудрявцевой, когда станет мамой

Ольга Бузова несколько лет прожила в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они расстались в 2016 году. Тогда спортсмен сразу закрутил роман с моделью Анастасией Костенко. Спустя год они поженились и вскоре обзавелись двумя детьми. А вот Ольга лишь в прошлом году нашла свою любовь. Уже полгода она живет вместе с блогером Давидом Манукяном. В скором времени пара собирается переехать в дом, который построила телеведущая.

Поклонники уже несколько месяцев гадают, почему фигура Бузовой изменилась. В эфире с Лерой Кудрявцевой девушка призналась, что просто поправилась на два килограмма. При этом она затронула тему детей. Певица поинтересовалась у коллеги, что смотрит ее дочка и не страшно ли было рожать в зрелом возрасте.

«У меня сейчас мультики только начинаются пока еще. Маше год и восемь месяцев. Она еще маленькая. Я ей сказки ставлю какие-то, а мультики я ей еще не очень даю», — отметила Лера.

«Очень хотела родить, я бы все за это отдала. Ну страшно, но тут как себя настроишь. Я так этого хотела, что страшно не было. Я этим занималась от и до. А у тебя-то когда? Ты-то готова? Вот скажи честно, вот сейчас ты вдруг беременеешь, ты готова рожать?», — поинтересовалась блондинка.

«Конечно! Я ни разу в жизни не была беременной. Ни разу! Вот клянусь! В свое время, давно еще, когда у нас был брак, не получалось по определенным причинам. Но я ни разу не была беременна. Если вдруг это чудо произойдет, особенно, когда я понимаю, что у меня есть все для того, чтобы мой ребенок был счастливым, здоровым и образованным, я родила бы», — пояснила Ольга. «Мне страшно», — добавила она.

Ответ девушки вызвал улыбку на лице телеведущей. «Ну нет, Оля! Давая тебе вот это посылаю тебе: беременей, беременей, беременей! Ты будешь хорошей мамочкой! У тебя все уйдет на второй план!», — заявила Кудрявцева.

Бузова отметила, что ей очень хочется родить не для себя. Она не стала скрывать, что мечтает о крепкой и полноценной семьей. По ее словам, она решится завести ребенка, когда будет уверена, что ее отношения со второй половинкой продлятся до конца жизни.