«Она всегда навязывает свое мнение»: Кудрявцева резко прошлась по Собчак

Лера Кудрявцева стал очередной гостьей интернет-программы «Утренник с Бузовой». Телеведущая была предельно честна перед зрителями. И когда Ольга задала ей вопрос о том, с кем бы она отправилась на необитаемый остров, предоставив всего два варианта (свою кандидатуру и Собчак), она откровенно сказала: «С Бузовой».

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«Я думаю, что с Ксенией Анатольевной общий язык не найду. Мы будем цепляться слово за слово. Я очень спокойно отношусь к Ксении Анатольевне, но мне не близка ее политика жизни. Мне многое не нравится из того, что она делает, многое во мне не отзывается. Это не мое. Я вообще по сути абсолютно другой человек. Ксения пытается хайповать, где все играют на ее баяне. И она всегда навязывает свое мнение. Что бы ты не говорил, она всегда будет говорить, что права именно она. И доказать обратно – нереально», — сказала Лера.

Она заметила, что не любит кому-то что-то доказывать, потому что ей просто жаль тратить на это время. Во вкусе Кудрявцевой — люди легкие, такие, как Бузова.