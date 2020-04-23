«Был хулиганистым мальчиком»: дочь Алферовой опубликовала детское фото Бероева

Прошедший день рождения Владимира Ленина напомнил актрисе Ксении Алферовой забавный случай из жизни ее супруга Егора Бероева. Звезда рассказала об этом в своем микроблоге в «Инстаграме». При этом Ксения поделилась архивной фотографией мужа, на которой Бероев запечатлен в возрасте школьника.

«Егор был достаточно хулиганистым мальчиком», — подчеркнула Алферова.

Многие подписчики Алферовой умилились мальчишке на фотографии. А вот поклонники Бероева поспешили заметить, что характер ребенка виден по его фото.

«Какой хорошенький мальчишка! Видончик еще того хулигана…» ,«Красава, сразу видно, осетинская кровь течет», «Прикольно! С детства уникален. На фото сразу узнала, почти не изменился», «Егорушка, вы и на фотке хитро думаете, что бы такое сделать!» — прокомментировали публикацию подписчики Бероева.

Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев состоят в браке уже более 15 лет. Они воспитывают дочь Евдокию, которой в этом году исполняется 13 лет.