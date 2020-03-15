«Одно лицо»: зять Ирины Алферовой представил своего моложавого отца-актера

42-летний актер Егор Бероев, ставший известным после роли в «Турецком гамбите», представил широкой публике своего отца.

В личном блоге он разместил снимок с Михеенко Вадимом Ивановичем, который, к слову, тоже является артистом. Он служит в театре имени Моссовета, а также руководит санкт-петербургским театром танца и пантомимы «Терра мобиле».

«Заезжал к отцу! Посидели, поговорили», — сообщил муж Ксении Алферовой.

«Как похожи!», «Одно лицо», «Удивительно прекрасное лицо у отца Бероева, словно свет излучающий, спокойствие и доброту, душевность», — удивились подписчики зятя народной артистки Ирины Алферовой .

Отметим, что мама знаменитости Елена Вадимовна Бероева – тоже актриса, как и его дедушка с бабушкой (Вадим Бероев и Эльвира Шварева), а также брат Дмитрий Бероев.