«Прекрасная фигура!»: 45-летняя Алферова сразила поклонников фото в мини-бикини

Актриса Ксения Алферова в свои 45 лет демонстрирует удивительное жизнелюбие, юношеский задор и великолепную фигуру, как у девочки. В свободное время она старается занимается спортом – ходит в спортзал на воздушную гимнастику, а если находится не в городе, просто занимается с подручными материалами.

Например, летом на даче она просто расстилала на лужайке коврик и качала пресс, делала упражнения на ягодицы и бицепсы. Актриса говорит, что занимается физкультурой каждый день. Что ж, по фигуре звезды это заметно.

В своем аккаунте Instagram Ксения опубликовала снимок в мини-бикини. Актриса пожаловалась, что ей не удалось побывать зимой в отпуске, как многим звездам. Поэтому катастрофически не хватает сейчас энергии солнца. Снимок многие поклонники приняли с восторгом!