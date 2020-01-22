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«Прекрасная фигура!»: 45-летняя Алферова сразила поклонников фото в мини-бикини

Пользователи Сети заметили, что звезда выглядит намного моложе своих лет.

«Прекрасная фигура!»: 45-летняя Алферова сразила поклонников фото в мини-бикини
Ксения Алферова. Фото Global look press

Актриса Ксения Алферова в свои 45 лет демонстрирует удивительное жизнелюбие, юношеский задор и великолепную фигуру, как у девочки. В свободное время она старается занимается спортом – ходит в спортзал на воздушную гимнастику, а если находится не в городе, просто занимается с подручными материалами.

Например, летом на даче она просто расстилала на лужайке коврик и качала пресс, делала упражнения на ягодицы и бицепсы. Актриса говорит, что занимается физкультурой каждый день. Что ж, по фигуре звезды это заметно.

В своем аккаунте Instagram Ксения опубликовала снимок в мини-бикини. Актриса пожаловалась, что ей не удалось побывать зимой в отпуске, как многим звездам. Поэтому катастрофически не хватает сейчас энергии солнца. Снимок многие поклонники приняли с восторгом!

«Молодчина, стройняшка! Лучезарная улыбка так и светится лицо!», «Да, вот что значит работать над собой», «Ксения, Вы в прекрасной форме», «Вы излучаете свет, добро и позитив, даже на фото типа секси», «Прекрасная фигура! Красотка!», «Солнечная девочка!» — написали фолловеры.

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«Прекрасная фигура!»: 45-летняя Алферова сразила поклонников фото в мини-бикини
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