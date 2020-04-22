«Живем дома, но не встречаемся»: Пригожин признался, как живет с Валерией в самоизоляции

У артистов большая жилплощадь, на которой каждый из супругов облюбовал свое пространство.

В непростое время пандемии коронавируса звезды шоу-бизнеса так же, как и обычные жители страны, вынуждены находиться в самоизоляции. Больше месяца будет длиться период ограничений, и многие уже успели заскучать по привычному докарантинному укладу. Переделав все дела по хозяйству, кто-то, как Анфиса Чехова и Любовь Успенская, открывает свое онлайн-дело, кто-то, как, например, Сергей Безруков, осваивает новые профессии.

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Иосиф Пригожин продолжает трудиться: дома у него оборудована студия. Его супруга Валерия посвящает время чтению или тренировкам и, как признался продюсер в беседе на радио «Комсомольская правда», занята 24 часа в сутки.

«К ней еще надо на прием записаться, что называется! И я занят своим делом. Естественно, мы вроде бы живем дома, но не встречаемся», — признался Пригожин.

Кстати, недавно у Валерии был день рождения. Отпраздновали его тесным семейным кругом, поздравления певица принимала по СМС и онлайн. А после именин удивилась обилию подарков и добрых пожеланий. Она даже рассказала, что не ощутила изоляции от друзей и родных.