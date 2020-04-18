«Со мной такое впервые»: Валерия сравнила свой нынешний и прошлый дни рождения

Накануне свой день рождения отмечала популярная певица Валерия. Артистка провела личный праздник дома, вдвоем с мужем они приготовили скромный стол и отпраздновали 51-летие звезды. В течение дня певицу поздравили многочисленные коллеги и друзья, и, как позже призналась Валерия, такого внимания у нее не было даже в юбилей.

«Со мной такое впервые, как и со многими — на удаленке мы все равно отмечаем дни рождения. Но у меня совершенно нет ощущения, что я была где-то в изоляции, потому что столько цветов мне было доставлено, подарков, сколько добрых слов я услышала в свой адрес – больше даже, чем в юбилей! Вы мне сделали сегодня самый настоящий праздник!» — поделилась Валерия в «Инстаграме».

Валерия показала, что чуть ли не весь ее дом оказался заставлен букетами цветов, и поблагодарила всех за подарки и поздравления.

Первыми артистку поздравили супруг Иосиф Пригожин и сын Арсений Шульгин. На домашнем видео, которым поделился в «Инстаграме» Пригожин, именинница получает торт от младшего сына, и, как только любящие мужчины пропели традиционную для праздника песню, Валерия задувает свечи.