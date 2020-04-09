Бабку — на выданье: Анфиса Чехова решила стать свахой

Популярная телеведущая Анфиса Чехова решила не тратить время зря в самоизоляции и объявила о намерении стать «КупиДоньей», то есть, попросту говоря, свахой. Она объявила о создании на своей страничке в «Инстаграме» «Бюро знакомств в Пандемии» и готова посодействовать в устройстве личной жизни одиноким.

«Я понимаю, как грустно сейчас на домашнем карантине тем, кто не успел до этой пандемии обзавестись парой. Сидят они сейчас печально в своих квартирах и домах в полном одиночестве и от этого карантин кажется им совсем невыносимым!» — сочувственно написала Чехова.

Начать телезвезда решила со своей подруги, которую называет Бабкой. В «прямом эфире» Чехова представит девушку и пригласит к знакомству мужчин. И если затея увенчается успехом, то телеведущая готова таким образом сватать всех желающих.

Чехова подчеркнула: она умеет разбираться в людях и устраивать их личную жизнь. Не сомневаемся, что ее новое занятие ждет успех!