«Знатный улов!»: Ирина Пегова в юбке макси и худи насладилась домашним ужином

Ирина Пегова недавно вернулась из Белоруссии, где была занята на съемках. В свободное время актриса с радостью каталась на велосипеде и занималась в спортзале, чем дразнила поклонников, вынужденных мириться с режимом самоизоляции. Но на днях она вернулась домой, преодолев дальний пусть на машине. Девушка решила, что лучше переждать период пандемии коронавируса не в Москве, а в деревне Нижегородской области, где у нее есть свой деревянный дом. В компании мамы и дочки Татьяны она отметила Пасху.

Пегова только привыкает к новому образу жизни. Сначала она занялась уборкой, а потом принялась за чтение книг и уроки рисования. Поклонники всегда восхищались нарядами знаменитости. Несмотря на нестандартную фигуру, актриса всегда умела подчеркивать достоинства. Еще на днях она блистала в мини-платье в цветочек, а теперь облачилась в худи и юбку макси. Радостью для Ирины стал даже вынос мусора, так как это возможность прогуляться по деревне.

К слову, на улицу она вышла без макияжа, но зато в дутой черной куртке. Артистка улыбалась, рассказывая, чем занимается. А вот вечер завершился вкусным домашним ужином. Близкие наловили рыбы, поэтому Пегова смогла отведать свежей жареной рыбки.

«Вот так ужин! Знатный улов! Не завидуем!» — отметила она.

Поклонники все же позавидовали актрисе, но по-доброму. «Ну как же, Ирочка, можно пройти мимо такой вкусняшки?», «Класс! Обожаю!», «Какая вы естественная и красивая», «Как красиво, вкусно, просто и душевно, и весенние цветы — прострел или сон-трава и рыбка — обалденно», — прокомментировали пост подписчики.