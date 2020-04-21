«Однажды я почти женился»: завидный холостяк Воробьев удивил неожиданным признанием

32-летний Алексей Воробьев удивил аудиторию неожиданным признанием. Артист известен обилием романов с известными женщинами: Викторией Дайнеко, Татьяной Навка, Оксаной Акиньшиной, Натальей Горожановой — однако ни разу дело так и не дошло до заключения брака. Журналистам Воробьев рассказал: один раз в его жизни был случай, когда он едва не стал чьим-то мужем.

Исполнитель припомнил, что свершиться все должно было 12 лет назад — 8 августа 2008 года. Девушка, с которой на тот момент встречался Алексей, положила исполнителю в карман паспорт, ехать в ЗАГС собирались в обеденный перерыв. Спас от семейных уз Алексея случай: его вторая половинка имела гражданство другой страны, поэтому в женитьбе им отказали: требовались некоторые дополнительные документы.