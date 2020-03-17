«Берегите любимых»: Воробьев поделился теплым снимком с близким другом

Алексей Воробьев поделился теплым снимком с близким другом. 32-летний исполнитель регулярно балует своих фолловеров забавными фото и видео с маленьким Моцартом. Подписчики отмечают, что с нетерпением ждут очередного милого контента и искренне радуются, увидев в ленте корги и любящего молодого хозяина.

На этот раз Алексей решил обнародовать уютное домашнее фото практически из кровати. На нем одетый в теплое худи кумир девчонок пародирует маленького Моцарта, который забавно высунул язык.

«Время, которое мы проводим с семьями, и теми, кого любим, — никогда не будет потраченным впустую. Берегите себя и своих любимых», — с душой написал он.

Отметим, что со щенком, как и с предыдущим питомцем – Элвисом-Мелвисом, Алексей старается не расставаться. Воробьев терпеливо учит нового напарника премудростям домашней жизни и радуется его успехам.