«Рыдал, когда писал второй куплет»: Воробьев снял клип с мальчишками из детского дома

12 марта российский певец Алексей Воробьев выпустил новый клип, и это не очередная история любви. В этом видео 32-летний артист поделился самым сокровенным.

Ролик на песню «Мама все пройдет» включает в себя архивные кадры и фотографии из семейного альбома звезды. Музыкант рассказывает о своем детстве, о том периоде жизни, когда деньги и популярность еще не коснулись его судьбы. Воробьевы жили бедно, родители рассчитывали троим детям еду порциями, отец доедал то, что оставалось после малышей.

Но несмотря на тяготы, у будущего артиста была настоящая дружная семья, в которой каждый стоял горой за своих. Сейчас певец понимает, что это единение было гораздо дороже, чем игрушки и подарки, о которых он мечтал в детстве.

«Мама все пройдет» — одна из первых песен, которую я начал писать после инсульта. Ко мне приехала мама, я еще плохо говорил, и не мог петь, но мне нужно было как-то ее успокоить. И я написал эти строчки» — вспоминает Алексей.

Работая над этой композицией, Воробьев думал не только о своей крепкой семье, но и о тех, у кого такой не было.

«Я думал о тех, кого самые близкие люди лишили права с ними хотя бы поговорить. Я не хочу никого осуждать, каждый сам решает, что для него правильно, а что нет. Но я помню, как я рыдал, когда писал второй куплет, понимая, что где-то, прямо сейчас, сидит у окна ребенок, и верит, что его мама или папа обязательно вернутся за ним», — рассказал артист.

Для съемок клипа он пригласил ребят из детского дома «Радуга» Ивановской области. Юные актеры справились с поставленной задачей, и в итоге получилась очень сильная и искренняя работа, которая призвана заставить каждого зрителя задуматься о своей семье.