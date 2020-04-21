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«Негатив способствует развитию»: исполнитель роли мужа Зулейхи благодарен за критику сериала

Рамиль Сабитов философски отметил, что удел актера - играть, а не спорить.

«Негатив способствует развитию»: исполнитель роли мужа Зулейхи благодарен за критику сериала
Актер Рамиль Сабитов. Фото: Инстаграм

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» вызвала бурю эмоций – не только положительных, но и отрицательных. Причем, на Чулпан Хаматову посыпались проклятья и оскорбления от негодующих зрителей. Кому-то не понравилось, что героиня не говорит по-татарски, кто-то прицепился к возрасту актрисы, а некоторые обвиняют создателей сериала за то, что они исковеркали советскую историю.

Актер Рамиль Сабитов исполнил в картине роль мужа Зулейхи, 60-летнего Муртазы. Он уверен, что удел актера – играть, а не спорить или отстаивать свою точку зрения. Однако он выразил поддержку проекту и отметил, что все задействованные в сериале выложились по полной, работая на пределе, а это говорит о многом. А вот те, кто далек от сути, всегда найдут за что покритиковать. Но Сабитов благодарен всем, кто выступил не только за сериал, но и против него.

«Как человек, не как актер, я хочу сказать: передайте всем благодарность, потому что даже негатив способствует развитию. Мы, как создатели, должны принять и то и другое с благодарностью», — сказал в интервью порталу Teleprogramma.pro Сабитов.

Другой партнер Хаматовой по сериалу, актер Евгений Морозов уверен, что публика реагирует именно на Хаматову. Ее персона является недостижимой для понимания многих, поэтому это так злит.

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Зулейха открывает глазаРамиль СабитовСериал "Зулейха открывает глаза"Чулпан Хаматова
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