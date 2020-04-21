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«Бесит»: звезда сериала «Зулейха открывает глаза» понимает критиков Хаматовой

Исполнитель главной мужской роли Евгений Морозов высказался по поводу хейта в сторону сериала.

«Бесит»: звезда сериала «Зулейха открывает глаза» понимает критиков Хаматовой
Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»

Волна критики, которая обрушилась на Чулпан Хаматову после долгожданной премьеры сериала «Зулейха открывает глаза», удивила создателей картины и актерское сообщество. Многие попытались найти ответ на вопрос, откуда в зрителях так много ненависти к Чулпан, почему столько внимания и критики к сериалу даже со стороны татар, ведь история снята по роману любимой местной писательницы Гузель Яхиной. И сама автор произведения призналась, что кино ей очень понравилось.

Съемочная площадка фильма «Зулейха открывает глаза». Фото: кинокомпания «Русское» и телеканал «Россия 1»
Съемочная площадка фильма «Зулейха открывает глаза». Фото: кинокомпания «Русское» и телеканал «Россия 1»

Коллега Чулпан по сериалу, Евгений Морозов, который исполнил главную мужскую роль Ивана Игнатова, признался, что ему «все равно, что говорят другие». А вот по отношению к Хаматовой он высказал свою версию.

«Когда человеку очень больно, он начинает невероятно ругаться, «лаять», как я это называю. Чем больнее человеку внутри, тем громче он «лает». У каждого из нас свой размер сердца. У кого-то оно очень маленькое. И когда такие люди видят Чулпан, то, конечно же, она их бесит, потому что она — это непостижимый космос!» — рассказал порталу Teleprogramma.pro Морозов.

Не каждому дано понять, уверен Морозов, как Чулпан удается так играть и так выглядеть — одновременно быть столь нежной и такой неприступной. А еще заниматься благотворительностью и спасать детские жизни.

Кстати, на защиту актрисы встал и Марат Башаров. Он отметил, что критика — это часть работы любого артиста, и уверен, что Чулпан — «великая».

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Евгений МорозовЗулейха открывает глазакритика звездыСериал "Зулейха открывает глаза"Чулпан Хаматова
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