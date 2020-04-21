«Бесит»: звезда сериала «Зулейха открывает глаза» понимает критиков Хаматовой

Волна критики, которая обрушилась на Чулпан Хаматову после долгожданной премьеры сериала «Зулейха открывает глаза», удивила создателей картины и актерское сообщество. Многие попытались найти ответ на вопрос, откуда в зрителях так много ненависти к Чулпан, почему столько внимания и критики к сериалу даже со стороны татар, ведь история снята по роману любимой местной писательницы Гузель Яхиной. И сама автор произведения призналась, что кино ей очень понравилось.

Коллега Чулпан по сериалу, Евгений Морозов, который исполнил главную мужскую роль Ивана Игнатова, признался, что ему «все равно, что говорят другие». А вот по отношению к Хаматовой он высказал свою версию.

«Когда человеку очень больно, он начинает невероятно ругаться, «лаять», как я это называю. Чем больнее человеку внутри, тем громче он «лает». У каждого из нас свой размер сердца. У кого-то оно очень маленькое. И когда такие люди видят Чулпан, то, конечно же, она их бесит, потому что она — это непостижимый космос!» — рассказал порталу Teleprogramma.pro Морозов.

Не каждому дано понять, уверен Морозов, как Чулпан удается так играть и так выглядеть — одновременно быть столь нежной и такой неприступной. А еще заниматься благотворительностью и спасать детские жизни.

Кстати, на защиту актрисы встал и Марат Башаров. Он отметил, что критика — это часть работы любого артиста, и уверен, что Чулпан — «великая».