Идеальный папа: Прилучный устроил домашнюю «войнушку» с детьми на карантине

Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце недавно объявили о том, что собираются развестись. Актриса теперь живет в своей квартире. Она старается не унывать и заверяет, что не станет врагом отцу своих детей.

больше по теме Агата Муцениеце отметилась в ярком свитере и лосинах, пока дети гостят у Прилучного Актриса занялась необычным для себя занятием.

В подтверждение своих слов на днях дочку и сына девушка передала актеру. Прилучный нянчится с наследниками, пока его бывшая избранница снимается и коротает дни дома на карантине. Артист старается гулять каждый день с малышами, а также демонстрирует свои кулинарные способности. Сначала на ужин он приготовил макароны с сыром, а накануне актер сам сделал гамбургеры. После трапезы Мия и Тимофей даже попросили добавки.

А вечер завершился играми в «войнушку». Дети надели шлемы и взяли в руки игрушечные пистолеты. Павел с радостью вспомнил детство и подыграл сыну.

Утром Прилучный снова встал у плиты. На этот раз он сделал гречку с мясом под соусом. Актер поинтересовался у наследников, понравился им завтрак, и услышал утвердительные ответы. «Хорошо, что снова не бургеры», «Какой молодец», «Паша все-таки идеальный папа», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети.