Прилучный решил загладить вину перед Муцениеце с помощью собаки

Избивший Агату Муцениеце актер Павел Прилучный решил загладить вину перед женой, подарив ей собаку. Спустя несколько дней после пугающей истории с рукоприкладством артист разместил в stories личного микроблога видео с новым питомцем. Ранее в особняке Прилучного и Муцениеце уже жил пес, которого назвали Валли. На днях же количество животных увеличилось на одного – хозяином дома стал похожий на бульдога пес по кличке Тор.

«Это наш новый член семьи. Тор, подойди к нам», — зовет любимца Прилучный.

Практически сразу фолловеры предположили — Павел подарил Муцениеце собаку, чтобы загладить вину перед любимой. «Муцениеце — новая хозяйка пса?», «Подарил Агате вторую собаку?» — писали они. Сам актер ситуацию прояснять не стал, но поделился кадром, на котором Валли и Тор мирно и вполне по-дружески гуляют на улице.

Тем временем поклонники пары спорят, кто виноват в конфликте между Павлом и Агатой. Некоторые уверены — латвийская актриса спровоцировала своего мужа: якобы в день ссоры она не спешила укладывать уставших детей спать, что разозлило знаменитость. Другие считают — Прилучный перегнул палку. Более того, он и раньше был замечен в конфликтах с посторонними людьми.