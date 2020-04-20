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Пронзительные глаза: Брежнева показала редкое фото повзрослевшего сына Цекало

Певица с семьей пригласила к себе сестру Викторию с племянником, чтобы отметить Пасху.

Пронзительные глаза: Брежнева показала редкое фото повзрослевшего сына Цекало
Певица Вера Брежнева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Вера Брежнева показала редкое фото повзрослевшего сына Александра Цекало. Напомним, шоумен прожил в браке с младшей сестрой Веры — Викторией — около 10 лет. В отношениях у телеведущего появился сын Михаил, которому сейчас семь лет. В честь праздника Пасхи Брежнева решила позвать сестру и маленького племянника к себе и устроить семейные посиделки. В этот момент певица и сняла ребенка.

На снимке красивый мальчик со светлыми, пронзительными глазами выглядывает из-под уютного одеяла. Ребенок чудесным образом похож на мать: такой же светленький и круглолицый.

Племянник Веры Брежневой Миша
Племянник Веры Брежневой Миша/Фото: https://www.instagram.com/ververa/

Стоит отметить, что сейчас Цекало редко общается с детьми от Галушки. До пандемии коронавируса Александр периодически приглашал сына и дочь к себе в Америку, где он сейчас живет с новой женой Дариной Эрвин, однако сейчас перелеты между странами сильно ограничены, поэтому ведущий изредка звонит наследникам по видеосвязи.

Знаменитая сестра Виктории же отмечала: она изо всех сил старается сохранить нейтралитет в отношении Цекало, потому что очень любит племянников и не хотела бы развивать вражду, чтобы дети были спокойны.

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