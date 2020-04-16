«Режиссер-то голый»: Цекало без одежды побаловал жену кулинарными изысками

59-летний телеведущий и режиссер Александр Цекало побаловал супругу кулинарными изысками, которые приготовил без одежды. Отметим, что шоумен все чаще открывается поклонникам с новой стороны: 29-летняя Дарина регулярно публикует совместные провокационные снимки с мужем – то Цекало властно трогает Эрвин за грудь, то медитирует, используя для этого удивительные позы.

В этот раз Цекало превзошел сам себя – телеведущий встал к плите без нижнего белья. Пикантным снимком Эрвин поспешила поделиться в социальных сетях.

«Завтрак в три часа дня», — подписала Эрвин снимок.

Стоит отметить, что большую часть кадра закрывает сковорода, но аудитория все равно смогла углядеть живот Цекало. «А режиссер-то голый», «Созрел для любви», «Лихой совратитель», — делились они соображениями.

О том, что Цекало вновь женат, журналисты узнали случайно год назад. О том, что Александр вновь счастлив стать мужем, публике рассказали друзья пары. Торжество прошло тихо в одном из небольших городков США, где Дарина Эрвин работала до последнего времени.