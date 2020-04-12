«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

«Очень красиво и трогательно»: Ревва поделился снимком семьи в полном составе

Как и многие звезды, актер соблюдает режим самоизоляции.

«Очень красиво и трогательно»: Ревва поделился снимком семьи в полном составе
Александр Ревва. Фото Global look press.

Александр Ревва очаровал своих поклонников снимком семьи в полном составе. В кадре, который актер опубликовал в личном блоге, предстает его супруга Анжелика и дочери Алиса и Амели. Все близкие артиста, как и он сам, одеты в красное.

Девочки примерили городской стиль с элементами спорт-шика. А вот Александр с супругой выглядят так, будто они собрались на вечеринку: на Анжелике надето вечернее силуэтное платье с открытой зоной декольте, комик нарядился в бархатный пиджак и брюки. Прокомментировал кадр резидент юмористического шоу «Comedy Club» вполне в своем стиле – с юмором.

«Красиво сидеть дома наша семья научилась совсем недавно».

Александр Ревва

Поклонники артиста с восторгом восприняли редкий семейный кадр артиста.

«Вы — человек, с которого надо брать пример. Не боитесь быть разным, а главное видно, что вы семьянин», «Очень красиво и трогательно», «Вам бы еще сыночка», «Семья – это главное в жизни!» — прокомментировали фото подписчики звезды.

Тэги

Александр РевваАмели РевваАнжелика РевваФото звезд
Loading...