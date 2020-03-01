«Почему бы не бросить дрова в очаг»: Ревва объяснил, почему часто играет свадьбы с женой

Шоумен Александр Ревва в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему так часто играет свадьбы с женой. Как известно, недавно на Мальдивах состоялась уже четвертая церемония их бракосочетания. На нее он потратил 200 тысяч рублей.

«Почему бы не бросить дрова в очаг? Я такой романтик. Тем более после каждой свадьбы наступает первая брачная ночь. Обожаю делать жене сюрпризы. Преклоняюсь перед Анжеликой. Хочу сказать всем мужчинам, чтобы ценили своих женщин. Особенно тех, которые подарили вам ваших детей. Для меня ребенок — важный момент в жизни. Хотел бы еще, чтобы жена родила мне мальчика». Александр Ревва

Также исполнитель отметил, что прекрасно помнит день и время знакомства с женой. Это случилось 26 июня на дискотеке в Сочи. С тех пор он с Анжеликой не расставался.

«Недавно мы были в Лас-Вегасе. Там можно было сыграть пятую свадьбу. Но я подумал, что после Мальдив прошло еще не очень много времени, поэтому решили повременить», — заявил Александр Ревва.