«Пасхальный набор»: таинственный незнакомец преподнес Чеховой букет цветов и бутылку вина

Неизвестный мужчина порадовал телеведущую Анфису Чехову неожиданным презентом на Пасху. Молодой человек преподнес знаменитости большой букет пионов, бутылку дорогого вина и сладкий кулич. Подарком Чехова поспешила похвастаться фолловерам.

Так, Анфиса призналась, что очень любит пионы. Инкогнито умудрился угадать не только любимые цветы Чеховой, но и их приоритетный цвет – розовый. Добавил романтики тот факт, что в букете пряталась записка, в которой было лишь два слова – Христос Воскрес.

«Пасхальный набор. Спасибо за цветы, мне безумно приятно! А еще, обожаю, когда пионы раскрываются. Некоторые, правда, еще в пути», — отметила она.

Сейчас аудиторию Анфисы очень интересует вопрос – кто же тот тайный воздыхатель, который решил побаловать актрису и поднять ей настроение. Сама Чехова отвечать на вопрос не спешит. Более того, в последнее время она активно скрывает личную жизнь, акцентируя внимание, что не намерена удовлетворять любопытство окружающих.