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«Какая талия»: Анфиса Чехова продемонстрировала пышные формы в соблазнительном боди

Телеведущая старается не скучать в самоизоляции.

«Какая талия»: Анфиса Чехова продемонстрировала пышные формы в соблазнительном боди
Анфиса Чехова. фото: globallookpress.com/

Анфиса Чехова, как и большинство жителей столицы, находится в самоизоляции. Телеведущая недавно показала, как ходит в магазин. Девушка надевает маску и перчатки. А когда девушка возвращается домой, то ее сын Соломон опрыскивает ее из антисептика. Она старается не печалиться, а наоборот — пользуется освободившимся временем. Звезда занимается спортом и играет со своим наследником.

Теперь в период пандемии самой популярной одеждой стили халаты и пижамы. Именно такой выбор предстает перед Анфисой каждый день. На новых фото телеведущая позирует в своей гардеробной. Девушка неожиданно предстала в соблазнительном нижнем белье. Она позировала в прозрачном боди с кружевом, демонстрируя пышные формы. Чехова никогда не стеснялась своей фигуры, поэтому решила подразнить поклонников.

«Муки выбора. Что сегодня надеть? Халат или пижаму..», — написала знаменитость.

Если раньше многие критиковали молодую маму за откровенных фото, то на этот раз телеведущая получила много комплиментов.«По- моему, выбор очевиден. Лучший наряд уже на вас», «Анфиса! Вы такая крутая», «Вы красотка, впрочем как и всегда!», «Вы прелестница», «Какая талия», «Тебе так очень идёт», «Фигура шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Анфиса признавалась, что посты, где она оголяет пятую точку приносят ей больше лайков. Некоторое время назад телеведущая даже посвятила оду своим ягодицам.

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