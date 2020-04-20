«Реально какой-то кошмар»: хейтеры довели Шишкову до нервного срыва

На Алену Шишкову в последнее время в Сети обрушилась целая волна критики. Девушка была не готова к хейтерской атаке и разрыдалась прямо во время прямого эфира с подписчиками.

Напомним, бывшая возлюбленная Тимати в последнее время стала появляться перед публикой исключительно в перчатках. Некоторые люди решили, что модель заболела подагрой и таким образом скрывает видимые проявления болезни на пальцах, вспомнив про ситуацию с Началовой. Артистка незадолго до кончины пережила анорексию и старалась лишний раз не демонстрировать искривленные конечности.

Сравнение с ушедшей звездой больно тронуло Алену Шишкову. Тем более, что ранее ее подвергали критике из-за турецкого ухажера, ее худобы, якобы, излишней округлости лица и способах воспитания дочери. Разговаривая со своими подписчиками в режиме-онлайн про свои руки, она не выдержала и заплакала.

«Это реально какой-то кошмар. Я желаю вам всем мира и будьте добрее. Я не буду больше выходить в эфиры и не буду больше ничего выкладывать, потому что я не хочу портить вам настроение и вызывать в вас негатив. Мое большое лицо с вами прощается», — сказала рыдающая Шишкова.

Девушка объяснила, что носит перчатки не из-за подагры, а потому, что без маникюра и профессионального ухода они выглядят не лучшим образом.